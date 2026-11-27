Estuvieron varios años juntos: Mariano Brozincevic rompió en llanto ante el ingreso de su expareja, Mariza Fly
En el capítulo 98 de Volverías con tu ex? 2, un inesperado regalo llenó a la casona, directamente para Mariano Brozincevic.
El trasandino estaba muy nervioso pues no sabía qué le esperaba, cuando de pronto una misteriosa mujer salió de una gigantesca caja.
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Se trataba de Mariza Fly, la expareja del argentino, quien provocó el llanto inmediato de él: "Ahorita vas a ver papá, véngase para acá".
La emoción de Mariano Brozincevic
Rápidamente, Mariano Brozincevic se acercó a Mariza Fly, la tomó en brazos y le preguntó entre lágrimas sobre sus nuevos tatuajes.Ir a la siguiente nota
Detrás, varios de los participantes comenzaron a gritar que había llegado un amor correspondido para su compañero, luego de su compleja relación con Estefi Marquis.
Finalmente, la mexicana se aproximó a sus nuevos compañeros y los saludó uno por uno, recibiendo una especial bienvenida.
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