27 nov. 2026 - 00:21 hrs.

En el capítulo 98 de Volverías con tu ex? 2, un inesperado regalo llenó a la casona, directamente para Mariano Brozincevic.

El trasandino estaba muy nervioso pues no sabía qué le esperaba, cuando de pronto una misteriosa mujer salió de una gigantesca caja.

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Se trataba de Mariza Fly, la expareja del argentino, quien provocó el llanto inmediato de él: "Ahorita vas a ver papá, véngase para acá".

Volverías con tu ex? 2

La emoción de Mariano Brozincevic

Rápidamente, Mariano Brozincevic se acercó a Mariza Fly, la tomó en brazos y le preguntó entre lágrimas sobre sus nuevos tatuajes.

Detrás, varios de los participantes comenzaron a gritar que había llegado un amor correspondido para su compañero, luego de su compleja relación con Estefi Marquis.

Finalmente, la mexicana se aproximó a sus nuevos compañeros y los saludó uno por uno, recibiendo una especial bienvenida.