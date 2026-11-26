26 nov. 2026 - 00:31 hrs.

En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto y Estefi Marquis tuvieron un tenso cruce en la antesala del duelo de eliminación.

Luego de varios dardos entre ellos, Tonka Tomicic le preguntó a Carlos Águila quién prefería que se fuera, si su exesposa y Mariano Brozincevic o Luis Mateucci y Flavia Laos y él fue bastante claro.

"Yo cerré en la ceremonia de la promesa un ciclo heavy que vivimos con la Estefi y ahora me doy cuenta que solo se hizo amiga mía porque le intimidaba mi altura, quiero que se vaya", expresó.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Estefi Marquis

Rápidamente, Estefi Marquis aseguró que nunca fueron amigos con el ingeniero, pero él continuó con su descargo: "Quiero que se vaya a Santiago, sentada en esa silla, directo al avión".

Kaoto no fue el único que expresó su disgusto y la modelo también arremetió de vuelta: "Estoy hasta aquí de respirar tu mismo aire, mala persona, mal ex, mal exmarido, mal amante. Disfruta tu futuro, Bárbara".

Finalmente, Tonka Tomicic les pidió expresamente a todos los participantes que elevaran sus argumentos a la hora de discutir.