¡No se guardaron nada! Kaoto y Estefi Marquis protagonizaron feroz enfrentamiento antes del duelo
En el capítulo 97 de Volverías con tu ex? 2, Kaoto y Estefi Marquis tuvieron un tenso cruce en la antesala del duelo de eliminación.
Luego de varios dardos entre ellos, Tonka Tomicic le preguntó a Carlos Águila quién prefería que se fuera, si su exesposa y Mariano Brozincevic o Luis Mateucci y Flavia Laos y él fue bastante claro.
"Yo cerré en la ceremonia de la promesa un ciclo heavy que vivimos con la Estefi y ahora me doy cuenta que solo se hizo amiga mía porque le intimidaba mi altura, quiero que se vaya", expresó.
La respuesta de Estefi Marquis
Rápidamente, Estefi Marquis aseguró que nunca fueron amigos con el ingeniero, pero él continuó con su descargo: "Quiero que se vaya a Santiago, sentada en esa silla, directo al avión".
Kaoto no fue el único que expresó su disgusto y la modelo también arremetió de vuelta: "Estoy hasta aquí de respirar tu mismo aire, mala persona, mal ex, mal exmarido, mal amante. Disfruta tu futuro, Bárbara".
Finalmente, Tonka Tomicic les pidió expresamente a todos los participantes que elevaran sus argumentos a la hora de discutir.
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