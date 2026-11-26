26 nov. 2026 - 00:49 hrs.

En el avance del capíulo 98 de Volverías con tu ex? 2, una alarma sonará en la casona y dejará a los participantes bastante sorprendidos.

Los famosos que estarán en el patio comenzarán a llamar a sus demás compañeros para que vean qué es lo va a ocurrir.

De pronto, las compuertas del resort se abrirán e ingresará una camioneta que lleva una gigantesca caja. Tan solo unos segundos después, se verá como dos brazos salen de este regalo.

Volverías con tu ex? 2

Una dinámica dejará problemas

Tras lo anterior, Joaquín Méndez y Tonka Tomicic animarán una dinámica donde los participantes podrán recibir lindas sorpresas, una pregunta incómoda y hasta una penitencia.

Cada uno de los famosos tendrá que darle uno de los globos con el reto secreto a un compañero, lo cual generará polémicas entre todos.