¿Un nuevo participante? Un misterioso y gigantesco regalo llegará a la casona de Volverías con tu ex? 2
En el avance del capíulo 98 de Volverías con tu ex? 2, una alarma sonará en la casona y dejará a los participantes bastante sorprendidos.
Los famosos que estarán en el patio comenzarán a llamar a sus demás compañeros para que vean qué es lo va a ocurrir.
De pronto, las compuertas del resort se abrirán e ingresará una camioneta que lleva una gigantesca caja. Tan solo unos segundos después, se verá como dos brazos salen de este regalo.
Una dinámica dejará problemas
Tras lo anterior, Joaquín Méndez y Tonka Tomicic animarán una dinámica donde los participantes podrán recibir lindas sorpresas, una pregunta incómoda y hasta una penitencia.
Cada uno de los famosos tendrá que darle uno de los globos con el reto secreto a un compañero, lo cual generará polémicas entre todos.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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