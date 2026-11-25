25 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En un avance exclusivo de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba cuestionará la relación que mantiene al interior del encierro con Kaoto.

Y es que habrá una dinámica en la que Ludmila Ksenofontova se volverá a contactar con Kaoto a través de una videollamada, lo que enojará bastante a Bárbara.

Precisamente, durante esta comunicación, Kaoto dirá a Ludmila que la extraña bastante, lo que desatará un caos en esta pareja.

Volverías con tu ex? 2 / MEGA

Bárbara Córdoba cuestionará su relación con Kaoto

"Tengo más huevos que vos", afirmará Bárbara a Kaoto entre lágrimas. Asimismo, se podrá ver que, durante un cara a cara, la modelo abandonará su posición y dejará solo al ex de Estefi Marquis.

¿Se acabará el vínculo entre Kaoto y Bárbara? ¿Habrá más oportunidades para el ingeniero? No te pierdas Volverías con tu ex? 2 de lunes a jueves después de Meganoticias Prime.