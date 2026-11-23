23 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Este lunes, en Volverías con tu ex? 2, los animadores Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegarán al resort con una actividad que revisará los castings de los participantes y desatará nuevos enfrentamientos.

El más polémico será el de Flavia Laos y Austin Palao, que terminará con la peruana llorando, acusaciones de manipulación y una defensa inesperada de Luis Mateucci. Después, el casting de Raimundo Cerda y Sofía Latorre pondrá sobre la mesa los bloqueos y los celos que marcaron la relación de Faloon y Rai.

Precisamente, en el casting de Flavia Laos y Austin Palao, el peruano se molestará al escuchar la versión de Flavia sobre por qué terminaron y estallará una discusión que dejará a la peruana entre lágrimas luego de que Austin le recuerde un difícil momento de su vida.

Casting de participantes causará conflicto

Al ver que nuevamente Flavia lo acusa de prohibirle cierto tipo de ropa y su versión sobre el problema del hermano de una amiga, Austin Palao decidirá dejar de guardar silencio, pues no estará de acuerdo con lo que se dijo.

Tras ser consultada por los animadores, la peruana explicará el tema del hermano de su amiga y el supuesto “toqueteo” que rompió su relación con Palao. En eso, su actual pareja, Luis Mateucci, la defenderá, mientras que Nicolás Solabarrieta, quien dice ser amigo de Austin hace dos años, pondrá las manos al fuego por él.

Volverías con tu ex? 2 / MEGA

Otro casting que se revisará será el de Raimundo Cerda y Sofía Latorre, pero Rai y Kaoto no pararán de hacerse bromas para que Faloon no escuche. Sin embargo, Joaquín repetirá las mejores frases como "su presencia me cautiva", "me cortó por WhatsApp" y "vivimos una relación de 5 años en dos meses".

Joaquín, además, le preguntará si le molestó lo que vio en el casting y lo que dijo Sofía: "Me da lo mismo, más si fue hace mucho tiempo. Realmente, el pasado de Rai me da lo mismo; nunca le he preguntado de sus exs, y más ella, que fue hace no sé cuántos años; la real soy yo. Lo que hizo antes me da lo mismo”.

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