19 nov. 2026 - 00:51 hrs.

En el avance del capítulo 95 de Volverías con tu ex? 2, se vivirá una actividad en la que Nicole Moreno volverá a tener un conflicto con Bárbara Córdoba.

Y es que en medio de la dinámica con Carmen Gloria Arroyo, Nicole saldrá al frente y Julio César Rodríguez preguntará por la pareja que ella cree que, en caso de amor u olvido, elegirían olvido.

La modelo fitness no lo pensará dos veces y de inmediato nombrará a la dupla de Kaoto y Bárbara Córdoba.

La intrépida elección de Nicole Moreno

"Nosotros no nos quedaríamos individualmente", dirá en un comienzo Bárbara, instancia en la que Luis Mateucci interrumpirá y asegurará que "para mí Bárbara sí elegiría amor, Kaoto no te lo puedo decir... ya lo vimos cambiar 20 mil veces de opinión a él".

Será en ese momento donde Julio César aprovechará para preguntar a Estefi Marquis si Kaoto respondió a las promesas realizadas y dirá que no.