"Elegirían olvido": Nicole Moreno tensará la relación de Kaoto y Bárbara Córdoba en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 95 de Volverías con tu ex? 2, se vivirá una actividad en la que Nicole Moreno volverá a tener un conflicto con Bárbara Córdoba.
Y es que en medio de la dinámica con Carmen Gloria Arroyo, Nicole saldrá al frente y Julio César Rodríguez preguntará por la pareja que ella cree que, en caso de amor u olvido, elegirían olvido.
La modelo fitness no lo pensará dos veces y de inmediato nombrará a la dupla de Kaoto y Bárbara Córdoba.
La intrépida elección de Nicole Moreno
"Nosotros no nos quedaríamos individualmente", dirá en un comienzo Bárbara, instancia en la que Luis Mateucci interrumpirá y asegurará que "para mí Bárbara sí elegiría amor, Kaoto no te lo puedo decir... ya lo vimos cambiar 20 mil veces de opinión a él".
Será en ese momento donde Julio César aprovechará para preguntar a Estefi Marquis si Kaoto respondió a las promesas realizadas y dirá que no.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.