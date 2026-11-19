"Me aburrieron": Nico Solabarrieta explotó y abandonó dinámica por cruce de mensajes con Estefi Marquis
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Carmen Gloria Arroyo llegó para ser parte de una nueva actividad que Nico Solabarrieta no soportó.
Precisamente, la idea de esta actividad no era juzgar el pasado, ni el presente, sino el futuro. Por lo mismo, se le pidió a Estefi Marquis dar un paso al frente y responder qué pareja ella creería que tendría problemas por un fueguito en Instagram.
Ante esto, ella afirmó que sin dudas serían Guarén y Nico Solabarrieta, quienes ya tuvieron problemas por algo similar y donde ella estuvo involucrada.
Nico Solabarrieta abandona la actividad
"Yo creo que van a seguir reaccionando así porque el problema no soy yo, evidentemente, es la relación que tienen ellos y los límites que marca cada uno... Y si me hubiese gustado tanto el mino, voy y me lo como, qué tanto fueguito, emoticón; si me hubiese gustado realmente, me hubiese juntado con él", comentó Estefi.
Este comentario desató el enojo de Nico, quien intervino y dijo: "Ahí sí que tengo que entrar a defenderme porque no le respondí, yo no le respondí, ella me reaccionó el fuego a mí y la dejé en visto".
Dicho esto, Estefi dijo que ella no quería leer lo que Nico le decía después de eso, pero Solabarrieta se demostró dispuesto a hablar públicamente lo que había pasado.
"Ya basta... Está recontra cerrado. Perdón, Julio, estoy en un programa de televisión; no corresponde... No, ya chao, me aburrieron", cerró Solabarrieta.
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