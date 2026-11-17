"Dos semanas perfectas": La defensa de Luis Mateucci tras recibir inesperado recado de Faloon Larraguibel
En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Faloon Larraguibel aprovechó un breve instante para enviar un "palo" a Luis Mateucci.
Y es que Julio César Rodríguez repasó todos los dramas que existen dentro del encierro en este momento, destacando que Luis Mateucci y Flavia Laos parecen ser los únicos que están bien, estables y felices con su relación.
Fue en ese momento donde el animador pidió un consejo a Mateucci, quien se puso de pie y entregó a sus compañeros la receta para la "felicidad", sin saber que Faloon lo estaba esperando con el cuchillo entre los dientes.
El palo de Faloon para Luis Mateucci
Precisamente, el argentino afirmó que la razón de su estabilidad con Flavia es que "yo le quería aconsejar a mis compañeros que no la están pasando para nada bien, que la comunicación es fundamental; yo les digo porque a mí me está dando resultados. Me gustaría que lo implementen".
Es en ese instante donde Faloon atacó y dijo: "Muy fácil dar un consejo cuando llevai (sic) dos semanas de relación", a lo que Mateucci, entre risas, aseguró que eran "dos semanas perfectas".
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