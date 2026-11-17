17 nov. 2026 - 00:23 hrs.

En este capítulo de Volverías Con Tu Ex? 2, Faloon Larraguibel aprovechó un breve instante para enviar un "palo" a Luis Mateucci.

Y es que Julio César Rodríguez repasó todos los dramas que existen dentro del encierro en este momento, destacando que Luis Mateucci y Flavia Laos parecen ser los únicos que están bien, estables y felices con su relación.

Fue en ese momento donde el animador pidió un consejo a Mateucci, quien se puso de pie y entregó a sus compañeros la receta para la "felicidad", sin saber que Faloon lo estaba esperando con el cuchillo entre los dientes.

Volverías Con Tu Ex? 2 / MEGA

El palo de Faloon para Luis Mateucci

Precisamente, el argentino afirmó que la razón de su estabilidad con Flavia es que "yo le quería aconsejar a mis compañeros que no la están pasando para nada bien, que la comunicación es fundamental; yo les digo porque a mí me está dando resultados. Me gustaría que lo implementen".

Es en ese instante donde Faloon atacó y dijo: "Muy fácil dar un consejo cuando llevai (sic) dos semanas de relación", a lo que Mateucci, entre risas, aseguró que eran "dos semanas perfectas".