16 nov. 2026 - 17:40 hrs.

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Tenemos que Hablar, Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y sus hijos Martina, Florencia y Vicente se reúnen para revivir algunas de sus historias más insólitas, en una dinámica donde cada integrante debe hacerse cargo de una anécdota que los demás recuerdan, pero que muchos desconocían hasta ahora.

Bajo el título "Me patearon en un picnic, tapé un baño y me hackearon WhatsApp", el episodio reúne confesiones, momentos incómodos y situaciones que, con el paso del tiempo, se han transformado en recuerdos familiares cargados de humor.

Rafael Araneda revela cómo cayó en una estafa

Una de las confesiones que más sorprendió a la familia fue la de Rafael, quien reconoció haber sido víctima de una reciente estafa telefónica mientras se encontraba en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando recibió una llamada desde un número chileno. Al otro lado de la línea, un desconocido aseguró tener una carta certificada que debía entregar en las oficinas de su empresa. Convencido de que se trataba de un trámite legítimo, el animador terminó compartiendo un código de verificación que permitió a terceros acceder a su cuenta de WhatsApp.

La situación fue detectada gracias a la intervención de Josefina, su productora, quien sospechó inmediatamente del engaño y lo ayudó a revisar los dispositivos vinculados a su cuenta.

La historia provocó las risas y la incredulidad de sus hijos, especialmente cuando Vicente confesó que él también había estado a segundos de perder todos sus ahorros en una estafa mientras trabajaba en un restaurante en Estados Unidos. El joven incluso alcanzó a retirar el dinero de sus últimas dos semanas de trabajo antes de descubrir que todo era un engaño.

Asimismo, el capítulo cuenta con otras anécdotas como la inesperada luna de miel de Rafa y Marcela, el quiebre amoroso de Florencia en un picnic y el recuerdo de una polémica en Viña del Mar.

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