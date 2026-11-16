"Aprender, observar y reflexionar": El mensaje de Raquel Argandoña tras impactante experiencia con elefantes

16 nov. 2026 - 16:30 hrs.

En medio de su viaje a la India, Raquel Argandoña publicó un compendio de imágenes de su visita al Fuerte Amber en Jaipur, donde es tradición montar elefantes para dar paseos por la localidad.

La presentadora compartió en la publicación varias postales en las que posó junto a estos enormes animales, aunque también dejó una reflexión sobre las diferencias culturales.

Experiencia de Raquel Argandoña con elefantes en India

"Viajar también es aprender, observar y reflexionar. Admirar a un animal tan extraordinario es una experiencia inolvidable, pero eso no significa compartir ni justificar todas las prácticas que existen detrás de su domesticación", expresó Raquel Argandoña en su post.

"Esta fotografía guarda un momento de admiración, no de promoción del turismo sobre elefantes", agregó en la publicación donde recibió algunas críticas que no tardó en responder.

Instagram @argandoña.raquel

"Qué horrible que tú estés presenciando y exhibiendo tal maltrato, el cual es evidente, personas montando elefantes, los cuales no están en su hábitat natural", opinó una usuaria. "Relájate y lee bien, ¿o no entiendes nada de nada?", escribió Argandoña en reacción.

Y es que, al final del carrusel, la animadora incluyó otro mensaje escrito en el que expresó que "estar cerca de un elefante es una experiencia impactante", pero aclaró que no comparte ni justifica estas prácticas, aunque entiende que son parte de las costumbres de ese país.

"Son culturas y formas de relacionarse con los animales muy distintas a las nuestras, como para ellos las vacas son sagradas y para nosotros son parte de nuestra alimentación", destacó.

"Solo quise vivir el momento de admirar a un animal extraordinario, sin subirme a él, y dejar el recuerdo de un encuentro que me llenó de asombro y respeto", finalizó.

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