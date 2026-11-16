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cote lopez responde a cuestionamientos sobre su hijo. instagram

Coté López cierra el paso a las críticas dirigidas hacia su hijo menor por su peso: Reveló problema de salud

  • Por Matías Rivera

Coté López recibió unos malintencionados comentarios en redes sociales sobre su hijo menor, hecho que la llevó a publicar un íntimo problema de salud que aqueja a su retoño.

Precisamente, la empresaria de moda y figura del mundo de la farándula apareció en redes sociales luego de repetitivos comentarios en contra del aspecto de su hijo, a quien apuntaban en toda publicación por estar en "sobrepeso". 

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"A diario recibo muchos mensajes como bien feos para mi bebé en cuanto al peso... Nosotros habíamos ido a nutricionistas, a varios lugares. Él no come mucho, es muy rara vez que yo lo deje comer algo malo y además entrena conmigo, anda con personal trainer, jugamos todo el día, juega fútbol… pero no baja de peso", partió diciendo Coté, y agregó que ahí fue cuando lo llevaron a un endocrinólogo. 

El problema de salud que afecta al hijo de Coté López 

Fue en el endocrinólogo donde descubrieron que el hijo menor de Coté tiene problemas en las tiroides, glándula ubicada en el cuello que se encarga de regular las hormonas y parte del metabolismo. 

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"Un consejito para las mamás que a lo mejor les pasa lo mismo", cerró López, según consignó La Cuarta, y aunque no explicó de qué se trata específicamente, por lo general, se asocia al hipotiroidismo el aumento de peso o a la dificultad para bajar. 

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