Fernanda Urrejola anuncia su embarazo con emotivo video: "Llevábamos mucho tiempo esperándote"

16 nov. 2026 - 11:15 hrs.

Fernanda Urrejola compartió en Instagram un emotivo video para anunciar que está esperando un bebé junto a su esposa, Francisca Alegría, un año después de su matrimonio.

En octubre, la actriz de 45 años y la directora y guionista no solo cumplieron su primer aniversario de bodas, también nueve años de relación. Ahora emprenden juntas una nueva etapa al convertirse en madres.

Anuncio de embarazo de Fernanda Urrejola

En las imágenes, Fernanda Urrejola primero observa con expresión seria el mar desde lo que parece una terraza.

Ataviada con un ceñido vestido rojo, luego ríe con emoción mientras dirige la mirada a su guatita, evidentemente abultada por un avanzado embarazo.

Instagram @ferurrejola

"Llevábamos mucho tiempo esperándote", escribió en el post, que recibió felicitaciones de sus seguidores, entre ellos varias figuras del espectáculo nacional como Benjamín Vicuña, Belén Soto, Leonor Varela, Karla Melo, Ignacia Baeza y Juanita Ringeling.

La artista no ofreció en su publicación detalles sobre el tiempo de gestación que suma hasta ahora.

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