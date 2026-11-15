"Bomba": Pangal Andrade elogia el look de Meli Noto en minivestido negro

15 nov. 2026 - 17:17 hrs.

Melina Noto y Pangal Andrade continúan más unidos que nunca. La pareja no solo son padres de la pequeña Alanna, sino que también aprovechan cada momento para halagarse entre sí en redes sociales.

Así quedó en evidencia en un video que la argentina compartió en su cuenta de Instagram. En él, se la ve asistir al evento de una marca de perfumes con un look que enamoró nuevamente al deportista extremo, quien reaccionó con una sola palabra: "Bomba".

¿Cómo era el look de Melina Noto?

En el registro, Melina luce un minivestido negro de seda. El diseño se caracterizó por tener una silueta ajustada y mangas caídas, decoradas con elegantes lazos.

Instagram @melinoto

La comunicadora complementó su propuesta con unos zapatos de tacón plateados, una carterita negra con pedrería, además de maxiaros y pulseras plateadas a juego.

En cuanto a estilismo, optó por dejar su cabello suelto y peinado cuidadosamente hacia atrás para no restarle protagonismo a sus aros. Por otro lado, su maquillaje lo mantuvo sobrio, con ojos ligeramente ahumados y labios en un tono marrón.

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