¡La vuelta es con todo! Universidad Católica vs Universidad de Chile EN VIVO por la liga femenina en Mega 2

11 nov. 2026 - 14:10 hrs.

Este domingo 15 de noviembre se vivirá una nueva edición del Clásico Universitario femenino. Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Claro Arena, donde ambos equipos buscarán quedarse con el último boleto a la gran final del campeonato.

Las Cruzadas llegan a este compromiso con una importante ventaja, luego de imponerse por 4-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Municipal de La Pintana. Vaitiare Pardo, con un doblete, María Paz Bogado y Valentina Navarrete marcaron para Universidad Católica, mientras que Franchesca Caniguán anotó el descuento para las Leonas.

De esta manera, el cuadro cruzado buscará sellar su clasificación a la final ante su público. Universidad de Chile, en tanto, tendrá la difícil misión de remontar los tres goles de diferencia para mantener vivo su sueño de disputar el título.

El clásico promete grandes emociones, con dos equipos que ya se conocen y que buscarán imponer sus condiciones en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en el campeonato.

La invitación es a vivir toda la emoción de este encuentro por las pantallas de Mega 2, con la definición de una de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2