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Universidad Católica vs U de CHile en Mega 2 Universidad Católica vs U de CHile en Mega 2

¡La vuelta es con todo! Universidad Católica vs Universidad de Chile EN VIVO por la liga femenina en Mega 2

  • Por Agustín Brun

Este domingo 15 de noviembre se vivirá una nueva edición del Clásico Universitario femenino. Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

El encuentro se disputará a las 17:00 horas en el Claro Arena, donde ambos equipos buscarán quedarse con el último boleto a la gran final del campeonato.

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Las Cruzadas llegan a este compromiso con una importante ventaja, luego de imponerse por 4-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Municipal de La Pintana. Vaitiare Pardo, con un doblete, María Paz Bogado y Valentina Navarrete marcaron para Universidad Católica, mientras que Franchesca Caniguán anotó el descuento para las Leonas.

De esta manera, el cuadro cruzado buscará sellar su clasificación a la final ante su público. Universidad de Chile, en tanto, tendrá la difícil misión de remontar los tres goles de diferencia para mantener vivo su sueño de disputar el título.

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El clásico promete grandes emociones, con dos equipos que ya se conocen y que buscarán imponer sus condiciones en un encuentro decisivo para sus aspiraciones en el campeonato.

La invitación es a vivir toda la emoción de este encuentro por las pantallas de Mega 2, con la definición de una de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

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Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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