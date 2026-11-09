Mangas dramáticas y fucsia vibrante: Dominga López da lección de estilo en el segundo día del Miss Universo

09 nov. 2026 - 12:45 hrs.

Dominga López está dando una lección de estilo y originalidad en sus presentaciones oficiales del Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Luego de impactar en el primer día con un atuendo estilo años 50, la reina de belleza nacional destacó en la segunda jornada con un diseño vanguardista en color fucsia vibrante, con el que se ganó los elogios de sus seguidores.

Look de Dominga López en segundo día del Miss Universo

La Miss Universo Chile 2026 posó con un sofisticado minivestido ceñido al cuerpo y escote strapless, cuyas dramáticas mangas abullonadas se robaron el protagonismo.

El detalle le dio volumen extra a los hombros, para estrecharse en los antebrazos con puños acampanados. La modelo complementó el outfit con sandalias de tacón alto en color nude, lució un pulcro peinado recto y maquillaje en tonos neutros.

Instagram @domin6a

En los registros publicados en Instagram, los internautas aprobaron las elecciones de Dominga para sus apariciones oficiales.

Antes también posó con un clásico vestido blanco largo, y otro diseño más corto en color rosa vieja, con escote en forma de lazo.

Instagram @domin6a

"Sofisticación, alta costura y elegancia. Una miss que rompe con lo clásico"; "Qué soñados sus outfits, ¡me encanta! Diferente a todas con su aire vintage"; "¡Qué vestido tan increíble! Las mangas voluminosas traen personalidad"; "Impresionantemente hermosa nuestra reina", expresaron algunos internautas sobre su más reciente look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MISSOLOGO UNIVERSAL (@missologouniversal)

Todo sobre Dominga López