"Su aura de reina es impactante": Dominga López llega a Puerto Rico con un vibrante diseño rojo

06 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Dominga López ya se encuentra en Puerto Rico para representar a Chile en el Miss Universo 2026. Aunque la presentación oficial de candidatas empieza el domingo, desde su llegada la reina de belleza nacional impactó con un vibrante outfit rojo.

El look que eligió es una creación de los diseñadores nacionales Gio & Ber, un set de dos piezas lleno de elegancia y movimiento.

Look de Dominga López en su llegada a Puerto Rico

La cuenta oficial de Miss Universo Chile compartió un video de Dominga López en la "Isla del Encanto", vestida con un conjunto rojo intenso satinado, compuesto por un top strapless de escote recto y una voluminosa falda con pliegues.

La joven de 24 años giró varias veces para mostrar la fluidez de la prenda, que se extendía con amplitud hacia los lados.

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"Llegada a Puerto Rico. Fue un viaje largo, pero la energía y las ganas están más presentes que nunca. Estos días previos serán de pruebas de vestuario y de mucho descanso, para así comenzar con todo este domingo la concentración del Miss Universo 2026", se lee en el post.

No es la primera vez que López impacta con un diseño rojo. En su anterior visita a la isla caribeña, la candidata nacional se lució con una original capa del mismo color.

En esta ocasión sus seguidores aprobaron la elección con mensajes como: "De rojo. Tan bella como nuestra flor, el copihue"; "Su aura de reina es impactante"; "Movimiento, belleza, frescura, cercanía, calidez".

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