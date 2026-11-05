"Le empecé a mirar...": Paola Troncoso y Pato Fuentes cuentan cómo nació el amor entre Chofi y Tapia

05 nov. 2026 - 18:15 hrs.

La Chofi y el cabo Tapia, interpretados por Paola Troncoso y Patricio Fuentes, son probablemente los personajes más queridos del elenco de Detrás del Muro.

Precisamente, Paola y Patricio llegaron la tarde de este jueves a La Hora de Jugar para hablar sobre el programa especial que tendrán hoy con Don Francisco como invitado especial.

Sin embargo, Francisco Puelles y Begoña Basauri no dejaron pasar la oportunidad y preguntaron al dúo de humor por el origen de estos personajes y su romance.

La Hora de Jugar / MEGA

¿De dónde nace el amor de Chofi y Tapia?

"Es que es que nació como en alguna, más de alguna vez lo hemos comentado, nosotros improvisamos mucho en los ensayos y, gracias a Dios, tenemos productores que confían mucho en nosotros también", comentó Paola.

En esa línea, explicó que "entonces, dentro de las improvisaciones van saliendo muchas cosas que después van quedando como parte de la historia. Porque nosotros no éramos pretendientes desde un principio; yo era simplemente la Nanita de Boric y él era guardia presidencial".

"Y en algún ensayo, lo que es mirando más de la cuenta, le empecé a mirar el traste, y ahí también el producto se fija; oye, qué bueno si le vamos por allá. Entonces, ya el siguiente libreto va ya un coqueteo más, más de frentón, y así de a poquito fue creciendo esto", afirmó.

Asimismo, dio crédito a los productores por el guion y a ellos mismos: "Perfectamente podría haber quedado solamente como una historia como de cosa medio libidinosa, pero también nosotros fuimos trabajando y fuimos llevándolo a un amor de verdad, independiente de esto picarezco".

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