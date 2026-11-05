¡Cumplió su sueño! El emotivo encuentro entre Paola Troncoso y niña que se disfrazó de personaje de Chofi

05 nov. 2026 - 17:10 hrs.

Un emotivo momento se dio la tarde de este jueves en La Hora de Jugar, luego del esperado encuentro entre Paola Troncoso y la niña que se convirtió en viral al disfrazarse de "La Chofi" para Halloween.

La pequeña Trinidad y su madre fueron invitadas al programa donde se encontraron cara a cara con la actriz y su compañero Patricio Fuentes, quien personifica al "Cabo Tapia".

La mamá de Kity, como le dicen de cariño a la niña, explicó que todo surgió por el fanatismo que tiene con los personajes de Detrás del Muro. De hecho, semanas antes de la festividad antes mencionada, ya había imitado a "La Chofi".

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Habría sido tanta la alegría de la pequeña que decidió caracterizarse de la asesora del Presidente para Halloween, donde la rompió en redes sociales.

De manera escueta, Kity dijo que tanto "La Chofi" y el "Cabo Tapia" la hacen reír, y que espera con ansias cada capítulo del programa.

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