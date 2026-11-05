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¡Cumplió su sueño! El emotivo encuentro entre Paola Troncoso y niña que se disfrazó de personaje de Chofi

  • Por Sebastián Paillafil

Un emotivo momento se dio la tarde de este jueves en La Hora de Jugar, luego del esperado encuentro entre Paola Troncoso y la niña que se convirtió en viral al disfrazarse de "La Chofi" para Halloween.

La pequeña Trinidad y su madre fueron invitadas al programa donde se encontraron cara a cara con la actriz y su compañero Patricio Fuentes, quien personifica al "Cabo Tapia".

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La mamá de Kity, como le dicen de cariño a la niña, explicó que todo surgió por el fanatismo que tiene con los personajes de Detrás del Muro. De hecho, semanas antes de la festividad antes mencionada, ya había imitado a "La Chofi".

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Habría sido tanta la alegría de la pequeña que decidió caracterizarse de la asesora del Presidente para Halloween, donde la rompió en redes sociales.

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De manera escueta, Kity dijo que tanto "La Chofi" y el "Cabo Tapia" la hacen reír, y que espera con ansias cada capítulo del programa.

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