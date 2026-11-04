"Quiero otra cosa": Emilia tendrá coqueto acercamiento con Javier en el capítulo 55 de La Baronesa
En el avance del capítulo 55 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrán un coqueto acercamiento.
Precisamente, Javier estará saliendo de la ducha y notará que Emilia está muy cerca de él, algo que lo extrañará y lo tomará por sorpresa.
Emilia querrá estar cerca de Javier
"¿Y esa cara? No la reconozco", dirá un confundido Javier, quien no entenderá la postura en la que se encuentra Emilia.Ir a la siguiente nota
Ante esto, ella dirá: "Quiero otra cosa", lo que dejará al joven pensando en las palabras de su esposa.
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