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"Quiero otra cosa": Emilia tendrá coqueto acercamiento con Javier en el capítulo 55 de La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 55 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrán un coqueto acercamiento.

Precisamente, Javier estará saliendo de la ducha y notará que Emilia está muy cerca de él, algo que lo extrañará y lo tomará por sorpresa. 

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Emilia y Javier
La Baronesa / MEGA

Emilia querrá estar cerca de Javier

"¿Y esa cara? No la reconozco", dirá un confundido Javier, quien no entenderá la postura en la que se encuentra Emilia.

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Ante esto, ella dirá: "Quiero otra cosa", lo que dejará al joven pensando en las palabras de su esposa. 

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