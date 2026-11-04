"Quiero otra cosa": Emilia tendrá coqueto acercamiento con Javier en el capítulo 55 de La Baronesa

04 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 55 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Javier (Simón Pesutic) tendrán un coqueto acercamiento.

Precisamente, Javier estará saliendo de la ducha y notará que Emilia está muy cerca de él, algo que lo extrañará y lo tomará por sorpresa.

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Emilia querrá estar cerca de Javier

"¿Y esa cara? No la reconozco", dirá un confundido Javier, quien no entenderá la postura en la que se encuentra Emilia.

Ante esto, ella dirá: "Quiero otra cosa", lo que dejará al joven pensando en las palabras de su esposa.