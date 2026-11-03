"Esta no es su casa": Borracho, Javier hablará de más con Roberto en el capítulo 54 de La Baronesa

03 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 54 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tendrá una curiosa manera de manejar sus conflictos personales con Emilia (Octavia Bernasconi): las mesas de póker.

Se irá directamente al Clavel Rojo a jugar unas cuantas manos mientras bebe sin parar, llegando al punto de invitar a la propia Aurora (Loreto Valenzuela) a sumarse para tener una verdadera rival con quien apostar.

La Baronesa / Mega

Una declaración impensada

Aurora se negará y Javier decidirá hacerle una pequeña visita mientras toda la familia Márquez cena alrededor de la mesa.

Claramente borracho, Roberto (Patricio Achurra) lo reprenderá por presentarse en ese estado. "¿Cómo te permites llegar en ese estado a nuestra casa?"

"¿Cómo están? Provecho. No se equivoque, don Roberto, no se equivoque. Justamente eso es un error porque esta no es su casa; esta es mi casa", corregirá Javier ante la mirada impávida de Aurora y todos los demás.