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"Esta no es su casa": Borracho, Javier hablará de más con Roberto en el capítulo 54 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 54 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) tendrá una curiosa manera de manejar sus conflictos personales con Emilia (Octavia Bernasconi): las mesas de póker. 

Se irá directamente al Clavel Rojo a jugar unas cuantas manos mientras bebe sin parar, llegando al punto de invitar a la propia Aurora (Loreto Valenzuela) a sumarse para tener una verdadera rival con quien apostar. 

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Una declaración impensada

Aurora se negará y Javier decidirá hacerle una pequeña visita mientras toda la familia Márquez cena alrededor de la mesa. 

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Claramente borracho, Roberto (Patricio Achurra) lo reprenderá por presentarse en ese estado. "¿Cómo te permites llegar en ese estado a nuestra casa?"

"¿Cómo están? Provecho. No se equivoque, don Roberto, no se equivoque. Justamente eso es un error porque esta no es su casa; esta es mi casa", corregirá Javier ante la mirada impávida de Aurora y todos los demás. 

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