"Nunca voy a volver a ser tu amigo": Nico rechazará el acercamiento de Daniel en el capítulo 54 de La Baronesa

03 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 54 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estará completamente solo porque perdió a su madre, su mejor amigo y la mujer que ama en el momento en que más los necesita.

Desesperado por volver a construir la confianza que perdió con Nico (Andrew Bargsted), le hablará cuando lo vea afuera del "Doña Aurora". "¿Cómo puedo hacer para que arreglemos las cosas y vuelvas a ser mi amigo?", preguntará.

Furioso por la mera propuesta, Nicolás lo empujará: "Escúchame bien, hue... yo nunca voy a volver a ser tu amigo. Si alguna vez hago algún esfuerzo, va a ser por mi mamá, no por ti".

La Baronesa / Mega

Una amistad rota

Daniel lleva toda su vida al lado del hijo de Francesca (Katyna Huberman) y le tiene más confianza a él de lo que jamás ha tenido con sus propias hermanas. De hecho, lo llamará hermano, término que su excuñado rechazará con fuerza.

"Yo no soy nada tuyo. Si tú de verdad fueras mi amigo, no te habrías tirado a mi mamá", zanjará Nico.