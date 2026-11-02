Jaime iniciará una campaña para echar a Tomás del colegio en el capítulo 216 de Reunión de Superados
En el avance del capítulo 216 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) citará a miss Nancy (Paulina Hunt) a su oficina para pedirle un especial favor: sacar a Tomás (Gabriel Urzúa) del Thomas Campbell School.
"Me imagino que usted no estará de acuerdo con tener a un profesor drogadicto haciendo clases en el colegio, ¿no? Por lo mismo, entonces, yo quería pedirle que usted tome cartas en ese asunto y que lo despida", dirá.
Tomás no dará más
Miss Nancy hará eco de las acusaciones de Jaime y se presentará muy molesta en las instalaciones del colegio, lo que terminará por dejar exhausto al profesor.Ir a la siguiente nota
"Estoy chato que se meten en mi vida, me cargan de andar dándole explicaciones a los demás de cosas que tienen que ver conmigo en mi vida personal. ¿Saben qué más? Voy a dar un paso al costado", anunciará.
Tere (Elisa Zulueta) lo mirará con rostro suplicante para que cambie de opinión. ¿Se arruinará su relación por culpa de Jaime otra vez?Ve el capítulo en