Jaime iniciará una campaña para echar a Tomás del colegio en el capítulo 216 de Reunión de Superados

02 nov. 2026 - 22:16 hrs.

En el avance del capítulo 216 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) citará a miss Nancy (Paulina Hunt) a su oficina para pedirle un especial favor: sacar a Tomás (Gabriel Urzúa) del Thomas Campbell School.

"Me imagino que usted no estará de acuerdo con tener a un profesor drogadicto haciendo clases en el colegio, ¿no? Por lo mismo, entonces, yo quería pedirle que usted tome cartas en ese asunto y que lo despida", dirá.

Tomás no dará más

Miss Nancy hará eco de las acusaciones de Jaime y se presentará muy molesta en las instalaciones del colegio, lo que terminará por dejar exhausto al profesor.

Reunión de Superados / Mega

"Estoy chato que se meten en mi vida, me cargan de andar dándole explicaciones a los demás de cosas que tienen que ver conmigo en mi vida personal. ¿Saben qué más? Voy a dar un paso al costado", anunciará.

Tere (Elisa Zulueta) lo mirará con rostro suplicante para que cambie de opinión. ¿Se arruinará su relación por culpa de Jaime otra vez?