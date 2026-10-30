"Saliste positivo": Jaime encarará a Tomás tras los resultados del test en el capítulo 215 de RDS

30 oct. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 215 de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) irá a encarar a Tomás (Gabriel Urzúa) tras recibir los resultados del test de drogas.

Con la trenza que el profesor se cortó, Jaime envió una muestra en secreto para descubrir qué consumía el nuevo pololo de su hija y para su horror, salió positivo.

Un cara a cara

Durante la noche, el empresario irrumpirá en la casa de Tere (Elisa Zulueta) y la descubrirá besándose con Tomás.

Reunión de Superados / Mega

"Ajá, para eso tengo mis llaves de emergencia. Vengo a encarar a este narcotraficante. Voy a llamar al OS7. Te hice un examen de pelo y saliste positivo, drogadicto infesto", le dirá al profesor de música, que estará igual de sorprendido que Tere.

¿Tere defenderá a su pareja y le pondrá límites a Jaime o esto será el punto de no retorno en su nueva relación?