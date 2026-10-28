"Se hizo justicia": Max se burlará de Matilde, Javiera y Manuel tras ganar en el capítulo 214 de RDS
En el avance del capítulo 214 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) no cabrá en sí de felicidad por haberle arrebatado la tuición de Tortu (Isabella Gómez) a Javiera (Daniela Ramírez).
Pero en lugar de compadecerse del dolor de su ex, Max mostrará su mezquindad en todo su esplendor, burlándose de ella y Matilde (Ignacia Baeza) apenas salgan de la sala de audiencias.
"Matilde, perdiste, pero tranquila, eres una excelente abogada", le dirá.Ir a la siguiente nota
El turno de Manuel
Con aire triunfal, llegará al colegio y en el patio se encontrará con Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton), con quien querrá sacarse las ganas de humillar.
"Jaime, Manuel, qué, ¿no me van a felicitar? Gané el juicio 'hombre 10', me quedo con mi hija. Por fin se hizo justicia", mencionará ante el asombro de Morales y su exsuegro.Ve el capítulo en