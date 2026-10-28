"Se hizo justicia": Max se burlará de Matilde, Javiera y Manuel tras ganar en el capítulo 214 de RDS

28 oct. 2026 - 22:10 hrs.

En el avance del capítulo 214 de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) no cabrá en sí de felicidad por haberle arrebatado la tuición de Tortu (Isabella Gómez) a Javiera (Daniela Ramírez).

Pero en lugar de compadecerse del dolor de su ex, Max mostrará su mezquindad en todo su esplendor, burlándose de ella y Matilde (Ignacia Baeza) apenas salgan de la sala de audiencias.

"Matilde, perdiste, pero tranquila, eres una excelente abogada", le dirá.

Reunión de Superados / Mega

El turno de Manuel

Con aire triunfal, llegará al colegio y en el patio se encontrará con Jaime (Francisco Reyes) y Manuel (Mario Horton), con quien querrá sacarse las ganas de humillar.

"Jaime, Manuel, qué, ¿no me van a felicitar? Gané el juicio 'hombre 10', me quedo con mi hija. Por fin se hizo justicia", mencionará ante el asombro de Morales y su exsuegro.