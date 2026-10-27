Querrán tenerlo de su lado: Antonio y León tratarán de convencer a Samuel en el capítulo 49 de La Baronesa

27 oct. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 49 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) y León (César Caillet) citarán a Samuel (Francisco Ossa) para convencerlo de que esté de su lado mientras se investiga el crimen contra Clara (Lorena Bosch) porque "deben protegerse".

Sin embargo, el padre de los Toledo estará con la conciencia limpia y rechazará de plano una coalición.

Los argumentos para convencer a Samuel

León no se dará por vencido e intentará hacerle creer que está en peligro: "La investigación piensa lo contrario. Ustedes encabezan la lista de sospechosos a su marido y su amante...".

La Baronesa / Mega

Pero por más que Samuel niegue haber sido amante de Clara, Antonio le recalcará que eso no es lo que cree la fiscalía.

Con estos argumentos, ¿Samuel cambiará de bando, pese a que detesta a Antonio y el doctor Insulza o preferirá mantenerse firme aunque los pueda tener en su contra?