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Francesca se aburrirá de Daniel y lo dejará en el piso con potente afirmación en el capítulo 48 de La Baronesa

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 48 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) tendrán un cruce de palabras que terminará con una potente afirmación. 

Precisamente, las cosas no estarán del todo bien entre esta incipiente pareja luego de que Nicolás (Andrew Bargsted) se enterara de lo que estaba pasando entre ambos y atacara a Daniel. 

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"¿Cómo quieres que te hable? Si acabas de destruir mi familia y por nada", dirá una desconsolada Francesca a Daniel ante la reacción de su hijo.

Daniel y Francesca
La Baronesa / MEGA

Francesca se cansará de Daniel

"Porque yo, yo no voy a estar nunca contigo", asegurará Francesca, llorando y dejando más que claro que su corazón está roto.

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Por su parte, Daniel reaccionará sorprendido por la afirmación que dijo su enamorada. 

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