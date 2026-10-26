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La Baronesa - Capítulo 47: Nicolás descubre el romance entre Francesca y Daniel

  • Por Mega

En este capítulo de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) se entera de que su mamá, Francesca (Katyna Huberman), tiene algo con Daniel (Francisco Reyes Cristi). 

Y es que el preparador físico lo descubre de la peor forma posible cuando llega a su casa y ve que Francesca y Daniel están discutiendo, instante en el que el cocinero grita que a él le da lo mismo que sepan lo siente por ella. 

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Al escuchar esto, Nicolás toma una postura ofensiva y cuando Daniel confiesa sus sentimientos por Francesca, recibe un duro golpe de quien fuera su amigo.

Domínguez y Antonio
La Baronesa / MEGA

Hay avances en el caso de Clara

Por otra parte, Domínguez (Etienne Bobenrieth) llega hasta la oficina de Antonio (Carlos Díaz) para comunicarle que hay nuevos avances en el caso de Clara (Lorena Bosch). 

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Precisamente, el fiscal informó al abogado que los rastros de sangre corresponden a Clara, por lo que se induce que fue atacada, lo que cambiaría la figura legal a homicidio. 

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