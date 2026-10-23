Karol Lucero llegará a desordenar Volverías con tu ex? 2: "El maldito ha regresado"
En el avance del capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero por fin llegará a la casona y dejará a varios realmente impactados.
El conocido animador ingresará al encierro con una capa negra y una maleta y luego de algunas preguntas, revelará su identidad.
"Vengo a recuperar lo que perdí, el maldito ha regresado", lanzará el comunicador, mientras todos miran a su expareja, Faloon Larraguibel.
¡Karol Lucero pondrá en jaque a los participantes!
Inmediatamente, Rai Cerda asegurará, un poco molesto, que harán un trío con Karol Lucero y Faloon Larraguibel le dirá que ella no tiene la culpa.
Unas horas después, el animador le pedirá al ingeniero que conversen y saldrán al patio a tener un esperado intercambio.
Finalmente, el exchico Yingo buscará a su expareja por toda la casa para poder saludarla y sellar su reencuentro después de varios años.
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