Karol Lucero llegará a desordenar Volverías con tu ex? 2: "El maldito ha regresado"

23 oct. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Karol Lucero por fin llegará a la casona y dejará a varios realmente impactados.

El conocido animador ingresará al encierro con una capa negra y una maleta y luego de algunas preguntas, revelará su identidad.

"Vengo a recuperar lo que perdí, el maldito ha regresado", lanzará el comunicador, mientras todos miran a su expareja, Faloon Larraguibel.

Volverías con tu ex? 2

¡Karol Lucero pondrá en jaque a los participantes!

Inmediatamente, Rai Cerda asegurará, un poco molesto, que harán un trío con Karol Lucero y Faloon Larraguibel le dirá que ella no tiene la culpa.

Unas horas después, el animador le pedirá al ingeniero que conversen y saldrán al patio a tener un esperado intercambio.

Finalmente, el exchico Yingo buscará a su expareja por toda la casa para poder saludarla y sellar su reencuentro después de varios años.