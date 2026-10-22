Faloon Larraguibel revelará secreto de Luis Mateucci que lo dejará en silencio en Volverías Con Tu Ex? 2

22 oct. 2026 - 10:45 hrs.

Esta noche, en el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela leerán los mensajes anónimos que los participantes dejan en el confesionario y desatarán grandes enfrentamientos.

Además, Nicole Moreno y Manu pasarán la noche solos en la Cabaña de las Tentaciones; Guarén le dará una cruda opinión a Faloon sobre su relación con Rai y más.

En medio de una sincera conversación donde Faloon Larraguibel le contará a Guarén las discusiones que ha tenido con Raimundo Cerda, la influencer le hará ver la cruda realidad que viven como pareja.

Los conflictos siguen en Volverías Con Tu Ex? 2

Más tarde, los conductores de actividades Yamila Reyna y Daniel Valenzuela leerán los mensajes anónimos que los participantes escriben en el Confesionario. En medio de la lectura, Luis Mateucci le lanzará la broma a Faloon: "¿9x8?" y la rubia de Melipilla se defenderá revelando un inédito dato educacional del argentino. "¿Qué estás hablando tú? Si tuvieron que pagar para sacarte del colegio, donde vivías en tu pueblo, tuvieron que pagarle al colegio para que te sacaran; con abogado te tuvieron que sacar".

También se leerá una confesión sobre Manu que desatará un fuerte cruce de palabras entre Camila Nash y Guarén, mientras que, paralelamente y en su propio mundo, Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda continuarán discutiendo. A raíz de los comentarios burlescos que desesperan a Faloon, el ingeniero agrónomo tratará de aconsejar a la rubia, pero ella, lejos de calmarse, se enojará aún más e incluso le dejará hablando solo. Rai tratará de conciliar, pidiéndole que acepte su contención, pero Faloon no querrá ni escucharlo y le pedirá espacio.

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