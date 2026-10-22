Vale Roth enternece con ecografías de su bebé: Detalle sacó risas a las seguidoras de la bailarina

22 oct. 2026 - 11:30 hrs.

Vale Roth está muy emocionada y feliz por la llegada de su tercer hijo, el primer varón de la familia, y por lo mismo comparte cada nuevo avance con sus seguidoras, a quienes considera como las "tías".

Precisamente, durante las últimas horas ocupó sus historias de Instagram para compartir con las "tías" unas divertidas ecografías del bebé que viene en camino.

Recordemos que Vale lleva un tiempo siendo pareja del Miguel de la Fuente, con quien ya tuvo a Martina en 2023 y Antonia en 2025, y ahora están en la espera de Cristóbal, tercer hijo de la relación y con quien planean cerrar su familia.

Las ecografías de Vale Roth

Y es que la ecografía se dividió en cuatro imágenes; en la primera simplemente se podía ver la cara del pequeño en el vientre de su madre.

Al lado, se podía apreciar otra en la que, según Vale, tenía las intenciones de abrir uno de sus ojitos, mientras que en la tercera aseguró que "la Antonia le empezó a hablar y sonrió".

Finalmente, la cuarta es una de las más graciosas, ya que se puede ver al pequeño con la lengua afuera, casi burlándose y muy tierno, por lo que Vale afirmó que "esta es para las tías de Instagram".

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