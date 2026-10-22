La grave y triste denuncia de Kel Calderón por la muerte de una de sus mascotas: Ofrece una recompensa

22 oct. 2026 - 12:10 hrs.

La mañana de este jueves, Kel Calderón compartió en sus redes sociales una lamentable noticia: la muerte de una de sus mascotas.

El hecho ocurrió bajo extrañas circunstancias, por lo que la abogada e influencer está ofreciendo una importante suma de dinero a quien le ayude a esclarecer el caso.

La grave denuncia de Kel Calderón

Kel Calderón publicó en sus historias de Instagram la fotografía de su perro pastor alemán, que falleció de manera misteriosa junto a otras dos mascotas.

"La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito, y a dos de los perros de nuestro encargado del campo. Amanecieron muertos", escribió sobre la imagen.

Instagram @k3lcalderon

"Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa", agregó.

"Hay 1.000.000 de pesos de recompensa para la persona que nos dé la info para saber y probar quién fue", escribió en una segunda publicación.

Aunque Kel no solía aparecer con Zeus en sus redes, de seguro su muerte es un gran golpe para ella. Sus seguidores conocen su amor por los animales y cómo consiente a su perrita Martina, su gato Lucifer y su caballo Fargo.

Instagram @k3lcalderon

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