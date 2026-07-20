"Ella se encuentra con mi ex y...": Kel Calderón detalla la divertida "lealtad" de su perrita Martina

20 jul. 2026 - 09:05 hrs.

Últimamente, a Kel Calderón se la ha visto muy feliz y emocionada con su nuevo caballo Fargo. Pero desde hace más de una década la acompaña su perrita Martina, quien ha vivido junto a ella "cinco ademinstraciones" distintas.

Así lo contó la influencer y abogada durante su participación en el "pódcast Mañana te cuento", en el que reveló que su mascota se codeó con un famoso artista urbano.

La historia de la perrita de Kel Calderón

"La Martina tiene 12 años. Ella ha tenido muchos papás, a través de mis pololeos", comentó Kel Calderón sobre su perra de raza yorkie.

Instagram @k3lcalderon

"Ella estuvo en brazos de Pablo Chill-E. Pasó por aventuras extremas, después tuvo otro que conoció por ahí y ahora ama a Renzo (Tissinetti), que es su padre hoy en día", expresó en referencia a su actual pareja.

"Y a mí me encanta porque ella finge demencia absoluta después de que esa relación ha terminado. Ella se encuentra con mi ex y es como '¿Y este quién es?' Y al actual, ella es tan leal que lo convence desde el fondo de su corazón que es el padre que ella esperó toda su vida", detalló la modelo entre risas.

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