"¡Mamma mia!": La divertida "calificación" de Iván Zamorano a Blu Dumay por su conducta en el hogar

14 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Blu Dumay e Ivan Zamorano una vez más demostraron la conexión que comparten a pesar de no tener lazos de sangre. La hija de María Alberó se juntó con sus dos hermanos, Mía e Ivan Jr, para grabar con el exfutbolista un video cargado de mucho humor.

La idea de la grabación era que padre e hijo calificaran las conductas de la influencer en el hogar, en respuesta a las preguntas que detrás de cámara planteaba Mía.

El divertido video de Iván Zamorano y Blu Dumay

"Vamos a hacer una calificación de mi persona en la casa, según ellos dos", comentó Blu Dumay para empezar. "Orden en la casa" fue el primer renglón, en el que el exfutbolista puntuó sin titubear a la influencer con un 0. En contraste, Iván Jr sorprendió al darle 6,7. "Le regalo 1", concedió su padre en reacción.

Instagram @bludumay

Zamorano fue todavía más implacable al calificar la capacidad de Blu para elegir pololos. Aunque al principio coincidió con su hijo en ponerle 0, luego preguntó con ironía: "Espera, ¿se puede poner menos cinco, menos diez?"

Sin embargo, la puntuación mejoró cuando preguntaron por la responsabilidad de la joven de 28 años. "Es responsable, por eso un 7, un 8. Un 10 no, porque no es perfecta", dijo Zamorano esta vez con seriedad.

Al calificar el buen humor de Dumay, padre e hijo de nuevo estuvieron de acuerdo, al darle entre risas un 5. "En algunos momentos mucho humor, y en algunos momentos, ¡mamma mia!", exclamó el exdeportista.

Respecto a su forma de gastar dinero, Iván Jr le dio a su hermana un 4 y su padre asintió, diciendo: "En comparación a la hermana menor..."

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