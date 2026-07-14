Con piscina y vista a todo Santiago: Naya Fácil muestra su espectacular penthouse de $1.700 millones

14 jul. 2026 - 13:30 hrs.

"¡No me la puedo creer! ¡Estoy en estado de shock!", exclamó Naya Fácil al mostrar en sus historias de Instagram el nuevo penthouse de tres pisos que adquirió en la comuna de Las Condes.

La influencer admitió que no pudo dormir en toda la noche pensando en la sorpresa que les daría a sus "facilines", a quienes no les había contado su plan de comprar el lujoso inmueble.

El millonario penthouse de Naya Fácil

"Nadie sabía esto, solo mi abogada y mi hermana. Me guardé el secreto por meses", comentó con emoción Naya Fácil mientras daba un paseo por su nuevo hogar.

La creadora de contenidos dijo sentirse orgullosa por tener su primer penthouse a sus 28 años, una adquisición que pagó de contado al no conseguir créditos bancarios. "Lo logré igual, sin ayuda de los bancos", afirmó.

Instagram @naya_facil

Con algo de incredulidad y mucha euforia, Naya fue mostrando algunos de los espacios de la enorme propiedad, que cuenta con piscina en la parte alta, más de cuatro habitaciones, una enorme cocina, una lujosa sala de estar, y una amplia terraza desde la que se puede apreciar toda la ciudad.

Instagram @naya_facil

La celebridad de internet también enseñó la habitación principal, con su propio walking closet y un moderno baño con "una rica y espaciosa tina". Una de las características que más le gustó del lugar es que tiene espejos por todas partes y un gran espacio cerca del acceso, donde planea armar su propio gimnasio.

"Mis facilines, me mudo, me compré un penthouse con vista a todo Santiago", escribió en un post junto a un video que detalla su nueva vivienda, incluso con vista aérea.

Naya no reveló cuánto pagó por el inmueble, pero un reporte de Las Últimas Noticias citado por FMDos, afirma que para noviembre de 2025 lo vendían por 44.000 UF (unos 1.740 millones de pesos).

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