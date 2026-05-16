"Iba a quedar con dos espaldas": Naya Fácil revela la razón por la que no dejó su busto sin implantes

16 may. 2026 - 18:00 hrs.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al reemplazar sus implantes mamarios por unos más pequeños. Este cambio, explicó, marca el cierre de una etapa y el inicio de otra "con más amor propio, seguridad y confianza".

En sus historias de Instagram, la influencer se dedicó a responder las dudas de sus fans sobre su operación, incluyendo el porqué no se retiró definitivamente los implantes y si "se sacará las pompas".

Aclaraciones de Naya Fácil tras operación

"'¿Por qué no te dejaste tus pechugas naturales?' Porque no tengo, no tengo", explicó Naya en uno de sus registros. Relató que, antes de los implantes, "era planísima", lo que la acomplejaba al usar escotes.

Instagram @nayafacil_official

"Me puse moderado, pero si me quedaba sin implantes, iba a quedar con dos espaldas", comentó con humor. "Igual es un choque emocional de tener mucho antes a no tener nada. Me quise poner un poco, de acuerdo a mi cuerpo, armonioso", agregó.

Sobre la pregunta de si "se sacará las pompas", Naya admitió que el tema le es muy gracioso, pues no tiene implantes en los glúteos. "Eso se llama trabajo de escaladora", resaltó.

Admitió que, cuando se sometió a una liposucción, se hizo una transferencia de grasa a los glúteos. Sin embargo, eso fue hace dos años y ya la grasa disminuyó. "Mis glúteos son así", aseguró.

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