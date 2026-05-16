¿Están comprometidos? Kel Calderón publicó enigmática foto junto a su pareja Renzo Tissinetti

16 may. 2026 - 18:36 hrs.

Kel Calderón subió a redes sociales una enigmática foto que tiene a sus seguidores escuchando campanas de boda.

La influencer se encuentra de vacaciones en el paridisiaco Ava Resort en Cancún y junto a ella está su pareja, el chef Renzo Tissinetti con quien ha aprovechado la basta oferta gastronómica. "Son 9 restaurantes con distintas especialidades y real la calidad es espectacular", reveló en una publicación pasada.

Precisamente en un restaurante es que Calderón capturó un momento. Su mano, tomada a la de Tissinetti con la frase "para siempre", seguida de un corazón.

Instagram de @k3lcalderon

El elemento más llamativo de la imagen, sin embargo, es el anillo que la abogada tiene puesto en su dedo anular izquierdo.

Una entrevista pasada sobre el matrimonio

Cabe recordar que la pareja vive junta desde 2024, pero hasta el año pasado descartaban los planes de boda. Al menos así lo señaló Kel en una entrevista con Página 7, al declarar que "no (hay planes), ni en el mediano ni corto plazo, ni de matrimonio, ni de embarazo. Lo estamos pasando muy bien, tengo la suerte de estar viviendo una relación muy sana, bonita y estoy muy chocha"

"Aquí voy a quedar pésimo, pero siento que en los matrimonios uno gasta tanta plata. Amo a mis amigos, pero para que coman rico en una noche, (mejor) me lo voy a gastar en viajar", indicó en aquella oportunidad.

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