Con emotivas reacciones de los actores: Así se grabó el mágico final de Aguas de Oro
Este jueves se emitió el último episodio de Aguas de Oro, que estuvo marcado por momentos emotivos.
Uno de estos fue el matrimonio entre Karla (Carolina Arregui) y Carlos (Álvaro Rudolphy), quienes posteriormente se lanzaron a los pozones mágicos, rejuveneciendo sorpresivamente.
El equipo digital de Mega asistió a la grabación de estas últimas escenas en la ficticia comuna de El Álamo.
Elenco de Aguas de Oro reaccionó al inesperado final
En esa línea, Francisco Puelles dijo estar "súper emocionado", y que ni él ni nadie del elenco se esperaba el final, "porque toda la trama sucede en torno a estos pozones y de repente eran reales".
Loreto Valenzuela y Osvaldo Silva coincidieron con quien interpretó a Lautaro, afirmando que "es un cierre bien especial, así que seguramente la gente se va a sorprender mucho".Ir a la siguiente nota
Vivianne Dietz y Claudia Pérez también expresaron su sorpresa por el final, además de agradecer a los televidentes que siguieron por meses a Aguas de Oro.Ve el capítulo en