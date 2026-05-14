Con emotivas reacciones de los actores: Así se grabó el mágico final de Aguas de Oro

14 may. 2026 - 23:25 hrs.

Este jueves se emitió el último episodio de Aguas de Oro, que estuvo marcado por momentos emotivos.

Uno de estos fue el matrimonio entre Karla (Carolina Arregui) y Carlos (Álvaro Rudolphy), quienes posteriormente se lanzaron a los pozones mágicos, rejuveneciendo sorpresivamente.

El equipo digital de Mega asistió a la grabación de estas últimas escenas en la ficticia comuna de El Álamo.

Elenco de Aguas de Oro reaccionó al inesperado final

En esa línea, Francisco Puelles dijo estar "súper emocionado", y que ni él ni nadie del elenco se esperaba el final, "porque toda la trama sucede en torno a estos pozones y de repente eran reales".

Mega

Loreto Valenzuela y Osvaldo Silva coincidieron con quien interpretó a Lautaro, afirmando que "es un cierre bien especial, así que seguramente la gente se va a sorprender mucho".

Vivianne Dietz y Claudia Pérez también expresaron su sorpresa por el final, además de agradecer a los televidentes que siguieron por meses a Aguas de Oro.