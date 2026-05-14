Aguas de Oro - Capítulo 147: Carlos y Karla viven increíble transformación tras su matrimonio
En el capítulo 147 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) busca el perdón de Paz (Magdalena Müller), por lo que decide visitarla de sorpresa en la oficina del hotel.
Pese a mostrarse firme en su postura, la pareja de Lautaro (Francisco Puelles) cede ante el emotivo discurso de su padre, sellando la reconciliación en un abrazo.
Luego de un mes, Karla (Carolina Arregui) concreta su matrimonio con su enamorado, con todo el pueblo como invitados, incluyendo a Carola (Constanza Araya), quien le puso una pausa a su viaje por el mundo para visitar a Remigio (Claudio Arredondo) y Aurora (Claudia Pérez).
Carlos y Karla rejuvenecen tras lanzarse a los pozones mágicos
Tras el sí definitivo, la madre de Ayelén (Vivianne Dietz) decidió tomarse un momento y leer la carta que dejó Ernesto (Tito Noguera) tras su partida de este mundo.
Posterior a tan emotivo momento, los invitados animaron a Carlos y Karla a lanzarse un chapuzón en los pozones mágicos, momento en que ocurrió algo totalmente inesperado: ambos rejuvenecen.Ve el capítulo en
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