Aguas de Oro - Capítulo 145: Carlos toma inesperada decisión en plena fuga de la cárcel

12 may. 2026 - 22:34 hrs.

En el capítulo 145 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) es invitado a fugarse con el resto de los internos de la cárcel.

Mientras que Ayelén (Vivianne Dietz), antes de salir a su matrimonio con Bruno (Andrew Bargsted), tiene un mal presentimiento. Este se consuma cuando Remigio (Claudio Arredondo) se desvanece en medio de la celebración.

Más adelante, el exalcalde de El Álamo y los presos se encuentran en mitad de la operación de fuga cuando Carlos se queda paralizado en las puertas del centro penitenciario.

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¿Se escapó Carlos?

Contrario a lo informado por los medios de comunicación, el padre de Paz (Magdalena Müller) desiste de escapar de la cárcel y se planta.

En esa misma línea, la madre de Lautaro (Francisco Puelles) llega hasta el centro penitenciario para visitar a su enamorado, a quien le promete esperarlo el tiempo que sea necesario.