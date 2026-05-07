Aguas de Oro - Capítulo 143: La sentencia de Carlos y sus padres

07 may. 2026 - 21:26 hrs.

En el capítulo 143 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) llega al juicio de Carlos (Álvaro Rudolphy), algo que lo deja visiblemente emocionado.

Instantes después, el exalcalde rompe el protocolo e interrumpe la audiencia para decirle al juez que es culpable de todos los cargos que se le imputan, sorprendiendo a todos los presentes.

Con todos los antecedentes sobre la mesa, el juez a cargo dicta sentencia contra Carlos, Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva), con resultados dispares.

Aguas de Oro / Mega

La drástica decisión de Mariana

Además, Franklin (Francisco Ossa) le revela a Mariana (Paola Volpato) que el crédito para reparar el hotel fue aprobado.

Sin embargo, la madre de Laura (Josefina Fiebelkorn) frena de inmediato las intenciones de su pareja con una triste decisión.