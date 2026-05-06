¿Listo para las risas con Detrás del Muro? Conoce a la estelar invitada de esta semana

06 may. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué locuras nos esperan este viernes con Detrás del Muro? Kike Morandé y el elenco del programa de humor preparan una nueva noche de risas para este viernes 8 de mayo en Mega.

Y como siempre, una estrella invitada se sumará a los hilarantes sketches del equipo. Esta semana será Ingrid Cruz la que participe en el Zapping, la reunión de apoderados, la nueva Moneda y mucho más.

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La actriz del área dramática de Mega tiene experiencia en la comedia con roles como La Reinetita en Pituca sin Lucas, la pastora Alicia en Nuevo Amores de Mercado y la simpática Salomé en Aguas de Oro.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?

El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 8 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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