¿Listo para las risas con Detrás del Muro? Conoce a la estelar invitada de esta semana
¿Qué locuras nos esperan este viernes con Detrás del Muro? Kike Morandé y el elenco del programa de humor preparan una nueva noche de risas para este viernes 8 de mayo en Mega.
Y como siempre, una estrella invitada se sumará a los hilarantes sketches del equipo. Esta semana será Ingrid Cruz la que participe en el Zapping, la reunión de apoderados, la nueva Moneda y mucho más.
La actriz del área dramática de Mega tiene experiencia en la comedia con roles como La Reinetita en Pituca sin Lucas, la pastora Alicia en Nuevo Amores de Mercado y la simpática Salomé en Aguas de Oro.
¿A qué hora se emitirá el nuevo capítulo de Detrás del Muro?
El próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 8 de mayo en horario prime, a partir de las 22:10 horas.
Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.
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