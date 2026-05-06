Michelle Peint querrá hacer impensado acuerdo con Arenita y su grupo en el avance de El Internado

06 may. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 127 de El Internado, los participantes comenzarán a armar estrategias antes de una nueva Asamblea del Fuego.

Los famosos se enterarán que esta vez habrá dos amenazados, por lo que Tom Brusse y Camila Nash juntarán votos para salvarse en esta ocasión.

Mismo caso de Arenita y su equipo, solo que a ellos se les acercará Michelle Peint para ofrecerles ponerse de su lado, a cambio de que a ella no la toquen: "¿Quieres un voto más? Si es que no van por mí".

El Internado

Los castings de los participantes

Por otro lado, Fernando Godoy les mostrará a los participantes las audiciones que hicieron para poder ingresar al reality y quedarán sorprendidos.

Uno de los castings que más llamará la atención será el de Luis Mateucci, pues tendrá la opción de ver imágenes de hace 10 años, cuando quiso entrar por primera vez a un programa de telerealidad.