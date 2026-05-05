El Internado - Capítulo 125: La pena de Arenita ante el duelo de eliminación
En el capítulo 125 de El Internado, Fernando Godoy llegó a la casona para realizar una entretenida actividad que terminó con un inesperado accidente.
Los participantes se enfrentaron en un divertido karaoke y las ganas de poder triunfar fueron más grandes, por lo Blu Dumay terminó en el suelo y siendo atendida por personal médico.
Luego de varios días tranquilos, Furia y Luis Mateucci nuevamente se enfrascaron en una discusión frente a todos sus compañeros.
Una actividad donde tuvieron que sacar su talento para vender
Por otro lado, Luis Mateucci le confesó a Agustina Pontoriero, luego de una inesperada reconciliación, qué es lo que no le gusta de Michelle Peint.
También, Arenita le confidenció a Fabio Agostini su pena ante la inminente eliminación de ella, Blu Dumay o Adrián Pedraja, su grupo desde el inicio.
Finalmente, los participantes tuvieron que vender platos de comida bastante particulares, al puro estilo de un conocido influencer peruano.
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