Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 146: Tom Brusse y Akemi Nakamura se enfrentaron en un increíble duelo El Internado

El Internado - Capítulo 146: Tom Brusse y Akemi Nakamura se enfrentaron en un increíble duelo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 146 de El Internado, los participantes tuvieron la oportunidad de salir de la casona e ir a un restaurante para conocer cómo funciona una cocina real. 

Mientras iban camino al lugar, Luis Mateucci protagonizó un gracioso chascarro y tuvo que bajarse de urgencia del bus que los llevaba.

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En la casa también estaban pasando cosas, pues Camila Nash y Fabio Agostini volvieron a entrar y la influencer no estaba para nada contenta. 

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Tom Brusse es el segundo finalista

Por otro lado, fue el turno de Tom Brusse de elegir a su adversario y decidió enfrentarse a Akemi Nakamura, quien intentó poner todo su esfuerzo.

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Sin embargo, los mejores platillos fueron los del marroquí, quien se coronó como el segundo finalista y ante la presencia de Camila Nash

Finalmente, la modelo colombiana quiso renunciar y no participar en la última instancia para llegar a la final y Tonka Tomicic logró hacerla entrar en razón.

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