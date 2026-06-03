El Internado - Capítulo 146: Tom Brusse y Akemi Nakamura se enfrentaron en un increíble duelo
En el capítulo 146 de El Internado, los participantes tuvieron la oportunidad de salir de la casona e ir a un restaurante para conocer cómo funciona una cocina real.
Mientras iban camino al lugar, Luis Mateucci protagonizó un gracioso chascarro y tuvo que bajarse de urgencia del bus que los llevaba.
En la casa también estaban pasando cosas, pues Camila Nash y Fabio Agostini volvieron a entrar y la influencer no estaba para nada contenta.
Tom Brusse es el segundo finalista
Por otro lado, fue el turno de Tom Brusse de elegir a su adversario y decidió enfrentarse a Akemi Nakamura, quien intentó poner todo su esfuerzo.
Sin embargo, los mejores platillos fueron los del marroquí, quien se coronó como el segundo finalista y ante la presencia de Camila Nash.
Finalmente, la modelo colombiana quiso renunciar y no participar en la última instancia para llegar a la final y Tonka Tomicic logró hacerla entrar en razón.
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