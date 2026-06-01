El Internado - Capítulo 144: La guerra está declarada entre Furia y Luis Mateucci

01 jun. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 144 de El Internado, una actividad de cartas de despedida provocó disculpas y un quiebre completamente inédito.

Tom Brusse decidió enviarle un mensaje de audio a Camila Nash, a través del teléfono de Joaquín Méndez, para terminar su relación, pues prefiere terminar el reality soltero, ante cualquier situación que pueda presentarse.

Agustina Pontoriero se sinceró con Arenita y le contó cómo fue la relación amorosa en la cual se enamoró y su miedo al abandono.

El Internado

La sinceridad de Arenita

Arenita aprovechó la situación para revelarle a Agustina Pontoriero que su marido le salvó la vida y entregó detalles del comienzo de su relación.

Luis Mateucci y Furia se enfrascaron en una fuerte discusión y se tiraron todos los insultos posibles, por lo que su compatriota decidió intervenir.

Finalmente, en una actividad donde Juliana Scaglione decidió restarse por la presencia de su compañero, él le envió un inesperado mensaje a Oriana Marzoli.