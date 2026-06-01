El Internado - Capítulo 144: La guerra está declarada entre Furia y Luis Mateucci
En el capítulo 144 de El Internado, una actividad de cartas de despedida provocó disculpas y un quiebre completamente inédito.
Tom Brusse decidió enviarle un mensaje de audio a Camila Nash, a través del teléfono de Joaquín Méndez, para terminar su relación, pues prefiere terminar el reality soltero, ante cualquier situación que pueda presentarse.
Agustina Pontoriero se sinceró con Arenita y le contó cómo fue la relación amorosa en la cual se enamoró y su miedo al abandono.
La sinceridad de Arenita
Arenita aprovechó la situación para revelarle a Agustina Pontoriero que su marido le salvó la vida y entregó detalles del comienzo de su relación.
Luis Mateucci y Furia se enfrascaron en una fuerte discusión y se tiraron todos los insultos posibles, por lo que su compatriota decidió intervenir.
Finalmente, en una actividad donde Juliana Scaglione decidió restarse por la presencia de su compañero, él le envió un inesperado mensaje a Oriana Marzoli.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 143: La especial cita de Tom Brusse y Akemi Nakamura
-
El Internado - Capítulo 142: Acuerdos inesperados dejaron fuera de competencia a Camila Nash
-
El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato
-
El Internado - Capítulo 140: La eliminación de Michelle Peint antes de la semifinal
-
El Internado - Capítulo 139: Participantes dejan atrás sus diferencias con sensuales y divertidos bailes
-
El Internado - Capítulo 138: Un nuevo conflicto afecta a la relación de Camila Nash y Tom Brusse