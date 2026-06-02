El Internado - Capítulo 145: Dos eliminaciones tuvieron un vuelco inesperado

02 jun. 2026 - 01:05 hrs.

En el capítulo 145 de El Internado, la gran final está a la vuelta de la esquina y los participantes tuvieron que votar por un compañero para eliminarlo.

Cada famoso usó distintas estrategias para elegir el nombre de la persona a la que querían fuera del reality y se dispusieron escribir su decisión.

Tonka Tomicic leyó los votos y en un empate entre Otakin y Akemi Nakamura, fue responsabilidad de Agustina Pontoriero, por haber tenido el mejor plato, elegir eliminar a uno de los dos y optó por la modelo, pues consideró que era una de las más fuertes en la cocina. Sin embargo, todo había sido parte de un experimento y la colombiana, pese a que se despidió, siguió en la casona.

El Internado

Agustina Pontoriero es la primera semifinalista

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero tuvo que elegir a su contrincante para un duelo con eliminación inmediata y quiso enfrentarse a Blu Dumay.

Ambas tuvieron que preparar un menú bastante complejo y la mejor fue la trasandina, quien pasó directamente a la final, mientras que la ingeniera se despidió de todos, entre lágrimas.

Pero como las sorpresas no paran en El Internado, Tonka Tomicic le comunicó a la joven que iba a permancer en la casona, pues su suerte podría cambiar muy pronto.