El Internado - Capítulo 145: Dos eliminaciones tuvieron un vuelco inesperado
En el capítulo 145 de El Internado, la gran final está a la vuelta de la esquina y los participantes tuvieron que votar por un compañero para eliminarlo.
Cada famoso usó distintas estrategias para elegir el nombre de la persona a la que querían fuera del reality y se dispusieron escribir su decisión.
Tonka Tomicic leyó los votos y en un empate entre Otakin y Akemi Nakamura, fue responsabilidad de Agustina Pontoriero, por haber tenido el mejor plato, elegir eliminar a uno de los dos y optó por la modelo, pues consideró que era una de las más fuertes en la cocina. Sin embargo, todo había sido parte de un experimento y la colombiana, pese a que se despidió, siguió en la casona.
Agustina Pontoriero es la primera semifinalista
Tras lo anterior, Agustina Pontoriero tuvo que elegir a su contrincante para un duelo con eliminación inmediata y quiso enfrentarse a Blu Dumay.
Ambas tuvieron que preparar un menú bastante complejo y la mejor fue la trasandina, quien pasó directamente a la final, mientras que la ingeniera se despidió de todos, entre lágrimas.
Pero como las sorpresas no paran en El Internado, Tonka Tomicic le comunicó a la joven que iba a permancer en la casona, pues su suerte podría cambiar muy pronto.
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