El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato
En el capítulo 141 de El Internado, Luis Mateucci arremetió duramente contra Faloon Larraguibel, mientras conversaba con sus compañeros.
Arenita les confesó a sus compañeras que soñó que se besaba con uno de los chefs, lo cual dio pie para una coqueta conversación entre las mujeres.
Tonka Tomicic ingresó a la casona para anunciarles que se realizará una Asamblea del Fuego inédita donde el más votado tendrá que dejar la casa y todos comenzaron a armar sus estrategias.
Una especial actividad
Fernando Godoy y Joaquín Méndez llegaron a la casa para encabezar un entretenido almuerzo, que tuvo saludos de los familiares de los semifinalistas.
Sin embargo, todo se puso bastante tenso cuando comenzaron a recibir preguntas de sus enemigos, como por ejemplo, el hermano de Camila Nash le consultó a Tom Brusse si el romance iba a seguir afuera.
También, Blu Dumay quedó sorprendida con una inesperada aparición de su papá biológico, quien le entregó toda la fuerza de cara a la recta final.
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