El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato

27 may. 2026 - 00:54 hrs.

En el capítulo 141 de El Internado, Luis Mateucci arremetió duramente contra Faloon Larraguibel, mientras conversaba con sus compañeros.

Arenita les confesó a sus compañeras que soñó que se besaba con uno de los chefs, lo cual dio pie para una coqueta conversación entre las mujeres.

Tonka Tomicic ingresó a la casona para anunciarles que se realizará una Asamblea del Fuego inédita donde el más votado tendrá que dejar la casa y todos comenzaron a armar sus estrategias.

Una especial actividad

Fernando Godoy y Joaquín Méndez llegaron a la casa para encabezar un entretenido almuerzo, que tuvo saludos de los familiares de los semifinalistas.

El Internado

Sin embargo, todo se puso bastante tenso cuando comenzaron a recibir preguntas de sus enemigos, como por ejemplo, el hermano de Camila Nash le consultó a Tom Brusse si el romance iba a seguir afuera.

También, Blu Dumay quedó sorprendida con una inesperada aparición de su papá biológico, quien le entregó toda la fuerza de cara a la recta final.