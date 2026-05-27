Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato El Internado

El Internado - Capítulo 141: Las estrategias de los famosos por Asamblea del Fuego con un eliminado inmediato

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 141 de El Internado, Luis Mateucci arremetió duramente contra Faloon Larraguibel, mientras conversaba con sus compañeros.

Arenita les confesó a sus compañeras que soñó que se besaba con uno de los chefs, lo cual dio pie para una coqueta conversación entre las mujeres. 

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Tonka Tomicic ingresó a la casona para anunciarles que se realizará una Asamblea del Fuego inédita donde el más votado tendrá que dejar la casa y todos comenzaron a armar sus estrategias. 

Una especial actividad

Fernando Godoy y Joaquín Méndez llegaron a la casa para encabezar un entretenido almuerzo, que tuvo saludos de los familiares de los semifinalistas. 

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Sin embargo, todo se puso bastante tenso cuando comenzaron a recibir preguntas de sus enemigos, como por ejemplo, el hermano de Camila Nash le consultó a Tom Brusse si el romance iba a seguir afuera.

También, Blu Dumay quedó sorprendida con una inesperada aparición de su papá biológico, quien le entregó toda la fuerza de cara a la recta final. 

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