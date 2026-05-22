El Internado - Capítulo 138: Un nuevo conflicto afecta a la relación de Camila Nash y Tom Brusse
En el capítulo 138 de El Internado, continuó la premiación en la casona y varios fueron los participantes que fueron galardonados.
Dos de ellos fueron Luis Mateucci y Michelle Peint, quienes protagonizaron un momento bastante hot que nunca antes había sido exhibido y ganaron un trofeo.
Mientras los animadores estaban nombrando las demás categorías, Arenita trató de traidores a Camila Nash y Tom Brusse, generando un tenso momento.
El descargo de Luis Mateucci
Terminada la ceremonia, Tom Brusse le expresó a Camila Nash su profundo enojo por su consumo de alcohol, sumado a las imágenes de besos que nunca había visto.
La creadora de contenido no se quedó atrás y también reveló estar molesta por las mentiras del marroquí e incluso, le preguntó si quería dejar el romance hasta allí.
Finalmente, Luis Mateucci no aguantó más y mientras conversaba con Akemi Nakamura y Otakin, reveló lo aburrido que estaba de las actitudes de Michelle Peint.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de
Más Capítulos
-
El Internado - Capítulo 137: Camila Nash, Agustina Pontoriero y Tom Brusse ganaron en la premiación
-
El Internado - Capítulo 136: Una de las pruebas más difíciles dejó a cuatro personas en riesgo
-
El Internado - Capítulo 135: La triste despedida de Fabio Agostini y Blu Dumay
-
El Internado - Capítulo 134: Los famosos sufrieron con tensas preguntas del exterior
-
El Internado - Capítulo 133: Tom Brusse se sintió traicionado por Furia
-
El Internado - Capítulo 132: Un asqueroso desafío dejó a Furia inmune