El Internado - Capítulo 138: Un nuevo conflicto afecta a la relación de Camila Nash y Tom Brusse

22 may. 2026 - 00:58 hrs.

En el capítulo 138 de El Internado, continuó la premiación en la casona y varios fueron los participantes que fueron galardonados.

Dos de ellos fueron Luis Mateucci y Michelle Peint, quienes protagonizaron un momento bastante hot que nunca antes había sido exhibido y ganaron un trofeo.

Mientras los animadores estaban nombrando las demás categorías, Arenita trató de traidores a Camila Nash y Tom Brusse, generando un tenso momento.

El Internado

El descargo de Luis Mateucci

Terminada la ceremonia, Tom Brusse le expresó a Camila Nash su profundo enojo por su consumo de alcohol, sumado a las imágenes de besos que nunca había visto.

La creadora de contenido no se quedó atrás y también reveló estar molesta por las mentiras del marroquí e incluso, le preguntó si quería dejar el romance hasta allí.

Finalmente, Luis Mateucci no aguantó más y mientras conversaba con Akemi Nakamura y Otakin, reveló lo aburrido que estaba de las actitudes de Michelle Peint.