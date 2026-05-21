Samuel querrá atentar contra la vida de Luis Emilio en el capítulo 301 de El Jardín de Olivia

21 may. 2026 - 19:50 hrs.

En el avance del capítulo 301 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) quedará muy nervioso al saber las noticias sobre Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"¿Tan tranquilo sigues papá, después de saber que ese viejo quiere matar a mi hermana y secuentrarme a mí?", lanzará el adolescente, mientras Diana (Nicole Espinoza) intentará calmarlo.

Sin embargo, el futbolista se aburrirá de las fechorías del malvado hombre y propondrá su fin: "Hay una sola forma de terminar con ese viejo. Papá, tú que ahora tienes amigos en la cárcel, demás puedes hacer algo. A ese viejo hay que hacerle algo y tú sabes a lo que me refiero".

El Jardín de Olivia

El consejo de Clemente

Ante tanto peligro, Clemente (Pipo Gormaz) le dirá a Diana que lo mejor que puede hacer es irse a Valdivia junto a su familia, para evitar cualquier ataque de su padre.

Tras el llamado de Luis Emilio, Barraza (Emilio Edwards) le dirá a Vanessa (Begoña Basauri) que realmente no puede confiar en él.