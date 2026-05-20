"Por el psicópata de tu papá...": Renata revelará a Clemente cambio de testimonio en el capítulo 300 de EJDO

20 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 300 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) se verá obligada a cooperar con Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque su vida y la de su hijo están en riesgo.

Montes regresará a la casa de Clemente (Pipo Gormaz) para contarle sobre su cambio de parecer ante la justicia, ya que fue el padre de Olivia (Violeta Silva) el primero en pedirle ayuda sobre este asunto.

"Fui a declarar y dije que me obligaron a acusar a tu papá injustamente de estar involucrado en la muerte de tu mamá y que el culpable es Omar Droguett", confesará.

El Jardín de Olivia / Mega

Renata sacará a la luz su miedo

Walker estará sorprendido. Al menos la última vez que se vieron, la exfiscal parecía muy segura en mantener su testimonio. ¿Qué la hizo cambiar de opinión?

Ella, conmocionada todavía por lo que vivió, le revelará que fue "por el psicópata de tu papá. Mandó que me pusieran una pistola en la cabeza".